Onofri: “Vlahovic è superiore a Osimhen dal punto di vista tecnico. Sono due attaccanti di livello mondiale”

L’ex calciatore Claudio Onofri ha parlato a Radio Marte in vista di Fiorentina–Napoli, che offrirà il duello tra i bomber Vlahovic e Osimhen: “Chi sceglierei tra i due? Da un punto di vista atletico e fisico Osimhen si lascia preferire, Vlahovic è superiore dal punto di vista tecnico. Sono due prospetti di livello mondiale. Poi fare dei paragoni è difficile, entrambi raggiungono un piedistallo d’eccezione. Vlahovic lo avevo intuito già al primo anno, giocava poco e non si faceva notare subito. Osimhen ha avuto l’infortunio e tutto il resto, quindi non ha potuto espletare le sue qualità ma le potenzialità sono enormi e le sta confermando”.