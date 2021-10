Operato l’ex portiere viola Lezzerini, non ci sarà per Venezia-Fiorentina

Sul sito del Venezia, prossimo avversario in Serie A della Fiorentina, è stato pubblicato un report medico sulle condizioni dell’ex portiere viola Luca Lezzerini: “In data odierna Luca Lezzerini si è sottoposto ad un intervento mini invasivo di nucleoplastica discale percutanea rx-guidata con laser eutermico e ozono in discopatia lombare. L’intervento, eseguito dal Dott. Altin Stafa, presso la Neuroradiologia dell’ospedale Ca Foncello di Treviso, è perfettamente riuscito ed il calciatore inizierà il percorso riabilitativo secondo i tempi prestabiliti”

Il giocatore dunque non sarà disponibile per la partita di lunedì contro la sua ex squadra. Salgono le quotazioni per l’esordio con la maglia del Venezia di Sergio Romero.