Operazione al ginocchio per Djuric, non ci sarà contro la Fiorentina

Attraverso una nota ufficiale l’Hellas Verona ha fatto sapere che Milan Djuric è stato sottoposto a un’operazione al menisco. Questa la nota: “Hellas Verona FC comunica che il calciatore Milan Djuric, nella giornata odierna, è stato sottoposto a un intervento di meniscectomia mediale del ginocchio destro, in seguito alla rottura del menisco interno. L’intervento, eseguito dal Professor Piero Volpi all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, è perfettamente riuscito”

La partita dei gialloblù contro la Fiorentina è in programma per il 27 febbraio, ma il giocatore non dovrebbe essere a disposizione, visti tempi di recupero che, di base, vanno oltre le due settimane.