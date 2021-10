Operazione al menisco riuscita per un giocatore del Milan ed ex obiettivo viola. Ritorno previsto contro la Fiorentina

“AC Milan comunica che il giocatore Alessandro Florenzi è stato operato oggi dal Professor Pier Paolo Mariani. L’intervento, eseguito in artroscopia, per risolvere una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimabili in trenta giorni”. Questo il comunicato ufficiale del Milan dopo l’operazione odierna del terzino destro rossonero.

L’ex Roma salterà almeno cinque partite e potrebbe tornare a disposizione per il derby di Milano previsto per il 7 novembre. Più facile rivedere Florenzi in campo però contro la Fiorentina il 20 novembre, dopo la sosta per le nazionali.