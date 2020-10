Ora è il momento dei rinnovi: la Fiorentina blinda Castrovilli e Vlahovic, ma in difesa rimangono due grandi dubbi

Finito il calciomercato (per ora) in casa Fiorentina è arrivato il momento di parlare di rinnovi dei contratti. In difesa i grandi dubbi si chiamano Milenokovic e Pezzella. Se il primo sembra non voler accettare la proposta di rinnovo della Fiorentina, per l’argentino la situazione sembra diversa e in questo caso sarebbe la società viola che sta pensando al da farsi. In ogni caso l’arrivo di Martinez Quarta rende per il momento tutti più tranquilli, anche perchè nessuno si muove fino al prossimo anno (escludendo colpi di scena). C’è invece chi potrebbe rinnovare a breve e tra questi c’è Vlahovic, che firmerà fino al 2025 e Castrovilli, che aveva già rinnovato fino al 2024 ma firmerà per un altro anno con importante adeguamento dell’ingaggio. Per Biraghi è già tutto fatto per il rinnovo fino al 2024, manca solo l’annuncio ufficiale. A riportarlo è la Repubblica

