Ora è sfida per la miglior condizione sugli esterni: un Sottil appena ricomparso e un Brekalo ancora in naftalina ma la concorrenza è tanta

Mai come in questa fase la Fiorentina ha potuto godere di abbondanza nel comparto degli esterni offensivi: Gonzalez è rientrato a pieno regime, Ikoné continua ad andare a corrente alternata ma nelle ultime due ha avviato un bel discorso senza interromperlo, come d’abitudine. La particolarità sta però negli elementi alle loro spalle: per un Kouame calato di rendimento e di minutaggio, c’è un Saponara che il suo contributo lo offre più o meno sempre. E poi c’è una terza fila, immaginandosi una griglia stile Formula Uno, con le “leve di prospettiva”: sia Sottil che Brekalo infatti hanno offerto ancora poco, pur lasciando intendere di averne molto da dare. Il figlio d’arte si è rivisto ieri dopo cinque mesi, il croato cerca ancora la condizione e proprio su questo piano si concentrerà la distribuzione dei minuti, tra coppe e campionato, in questo finale di stagione. Tanta concorrenza e tante soluzioni, come la Fiorentina non aveva mai avuto.