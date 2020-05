Ora è ufficiale anche in Spagna: torna in campo la Liga, ecco la data

La Bundesliga ha anticipato tutti ma il secondo campionato a ripartire dovrebbe essere, un po’ a sorpresa considerata la situazione sanitaria, quello spagnolo. Oggi infatti il premier Pedro Sanchez ha annunciato ufficialmente: “La Spagna ha fatto ciò che doveva e ora si aprono nuovi orizzonti per tutti. E’ arrivato il momento di recuperare molte delle attività quotidiane, a partire dall’8 giugno tornerà il campionato di calcio. Dobbiamo far ripartire l’attività economica, è arrivato il momento. Stiamo vedendo la fine del tunnel, ora l’epicentro è in altre zone del pianeta”. La Liga dunque dovrebbe ripartire nel week end del 13-14 giugno, sempre che non si decida di anticipare di qualche giorno. In Italia invece l’annuncio della data è atteso per giovedì prossimo.