Ora è ufficiale: Ranieri alla Salernitana ma la Fiorentina si terrà il contro-riscatto

Un’operazione simile a quella per Sottil, con cui la Fiorentina ha mandato a giocare in Serie A Luca Ranieri: per il difensore classe ’99 si tratta del terzo prestito consecutivo ed anche qui la società viola avrà il diritto di contro-riscatto qualora i campani dovessero esercitare invece il loro riscatto. Questo il comunicato della Salernitana:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C.F. Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione del difensore classe ’99 Luca Ranieri“.