Ora è una guerra di nervi: il Sassuolo si prepara a blindare De Zerbi, ma la Fiorentina lo vuole

Si prospettano settimane intense per il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi. L’interesse della Fiorentina per averlo in panchina per la prossima stagione è concreto e il club nero-verde si sta muovendo per cercare di trattenerlo almeno un’altra stagione. Nei prossimi giorni sarà proposto a De Zerbi il rinnovo del contratto per scacciare l’allarme Fiorentina e l’impressione è che per un altro anno l’allenatore possa rimanere sulla panchina del Sassuolo. La società emiliana si deve però difendere anche dagli assalti per i propri giocatori, Boga e Berardi su tutti e l’allenatore dovrà essere bravo a tenere alta la concentrazione del gruppo nonostante le tante voci di mercato. La ripresa sarà complicata, per qualcuno forse lo sarà un po’ di più. A riportarlo è Tuttosport

