“Ora Vlahovic è l’attaccante più forte del campionato?”. Su La Gazzetta dello Sport questo è il domandone che compare per parlare del centravanti della Fiorentina che, nella trasferta di Bergamo, ha realizzato una doppietta su rigore. Sono già tre le sue reti in campionato (in tre giornate) e a queste bisogna aggiungerne altre due segnate in Coppa Italia e una in amichevole con la propria nazionale.

Insomma il ragazzo ha iniziato questa annata con il botto, proseguendo sulla scia della scorsa, e facendo vedere ulteriori miglioramenti. “È un potenziale fenomeno – si legge ancora sulla ‘rosea’ all’altezza dei migliori centravanti del mondo. Ma è già il più forte serial bomber della A? E la risposta è: probabilmente sì, con buona pace di Ibra – nel cui mito Dusan è cresciuto – Immobile e compagnia”.

Adesso, per chiudere il cerchio, manca solo la firma sul suo nuovo contratto.