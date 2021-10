Ordine: “Situazione trasparente in casa Fiorentina. Baggio lo scrisse anche sui muri che non voleva andare via, Vlahovic non mi pare”

Il giornalista Franco Ordine ospite a Radio Toscana, ha affrontato così il tema Vlahovic e il suo mancato rinnovo con la Fiorentina: “Non credo che la società viola avrà particolari problemi a gestire una situazione così trasparente. Baggio lo scrisse anche sui muri che non voleva andare via da Firenze. Vlahovic invece non mi pare. Dunque si gioca a carte scoperte. Vedremo se già a gennaio qualcuno si muoverà. Grandi cifre in Italia non credo che verranno spese. Forse solo un paio di squadre all’estero sono in grado di offrire grandi cifre. Comunque fino a dicembre lo farei giocare. La Fiorentina non deve danneggiarsi due volte. Poi il giocatore ha tutto l’interesse di giocare bene per non perdere appeal sul mercato”.