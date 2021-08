Ore bollenti per Junior Messias in uscita. Entro domattina il Crotone e gli agenti dell’attaccante brasiliano vogliono arrivare alla cessione.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, Milan e Fiorentina sono ancora in corsa per un possibile affare last minute, ma sul classe ’90 è forte anche il pressing del Torino. Sono attese novità già in serata.