Orfano del suo bomber, Pioli studia le soluzioni per l’attacco del Milan contro la Fiorentina

Non ci sarà Rafa Leao in Fiorentina-Milan, partita in programma sabato sera al Franchi. Il portoghese, bomber rossonero, è stato squalificato dopo la diffida e sconterà il turno contro i viola. Pioli studia dunque le mosse in vista del match. Il sostituto naturale è un altro ex Fiorentina: Ante Rebic. Il croato potrebbe fare coppia con Giroud in attacco, ma la soluzione non è solo una.

Il tecnico rossonero pensa anche a De Ketelaere come seconda punta, ruolo che ha già svolto in Belgio, oppure la coppia pesante Origi-Giroud dal primo minuto. Lo scrive il Corriere dello Sport.