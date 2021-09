Orgoglio e ambizione: La Fiorentina può tornare l’ammazza grandi?

No, non sarà un’Atalanta-Fiorentina come tante (troppe) altre. Come scrive La Nazione, i nerazzurri, volendo ascoltare la voce dei bookmaker sono o, meglio sarebbe dire, dovrebbero essere i favoriti della serata, ma stavolta la squadra viola c’è.

E ha una voglia matta di rovinare la notte del ’nemico’ Gasperini. Sul piatto della supersfida di stasera ci sono infatti l’orgoglio di una Fiorentina ambiziosa, la grinta di un allenatore che (come ha tentato di fare a Roma) vuole togliersi la soddisfazione di pizzicare le grandi, e c’è anche l’assetto di una formazione che nonostante i disagi per le conseguenze delle tante avventure in Nazionale (vedi l’odissea dei giocatori sudamericani), può contare su schemi e uomini all’altezza della concretezza dell’Atalanta.

Pressing alto e squadra corta, Italiano proverà a far male ai nerazzurri sulle corsie esterne dove il lavoro di Callejon, Nico Gonzalez e Sottil (è corsa a tre per due maglie) dovrà scardinare le certezze di un avversario che, lista dei convocati alla mano, avrà grossi problemi soprattutto in fase offensiva.