Orlandini: “Certamente che era strabuono il gol di Graziani a Cagliari e c’era un rigore per il Catanzaro contro la Juventus. Così abbiamo perso uno scudetto”

Perdere uno scudetto all’ultima giornata e perderlo in determinate circostanze è un qualcosa che un giocatore si porta dentro a vita. L’ex centrocampista della Fiorentina, Andrea ‘Birillo’ Orlandini spiega a La Gazzetta dello Sport quello che i tifosi viola sanno benissimo, circa il titolo perso all’ultima giornata nel campionato 1981/82, che andò alla Juventus: “Certamente che era buono anche il gol di Ciccio Graziani a Cagliari. Strabuono, ne siamo tutti sicuri, ne siamo sempre stati certi”.

E poi: “Negli anni successivi rividi le immagini: il rigore per la Juve c’era, ma ce n’era anche uno per il Catanzaro, mi ricordo un fallo di Morini… Sa una cosa? Un giorno incontrai l’arbitro Mattei in Autogrill. Ero con mio fratello, stavamo andando a vedere una partita…Pensi che in quella stagione Mattei ci arbitrò 4-5 volte: vincemmo sempre, forse addirittura sempre in trasferta se non rammento male. A Cagliari non successe, ecco. Insomma: cosa dissi a Mattei nell’Autogrill? Lo vidi da lontano e lo lasciai andare. Non gli dissi nulla. Sa nulla? Nul-la. Non lo considerai”.