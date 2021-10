Orlandini: “L’unica cosa che contesto a Commisso è l’uscita di Antognoni ma io avrei accettato il ruolo di scout per i giovani”

Interpellato da doppio ex da parte del Brivido Sportivo, Andrea Orlandini ha giudicato così l’operato di Commisso con la Fiorentina:

“Il presidente sta costruendo un bel progetto, a partire dal Viola Park. L’unica cosa che contesto è stata l’uscita di Antognoni dalla società, un grande errore perché privarti di una figura così è controproducente. Dall’altra parte capisco il dispiacere da parte di Antognoni nel lasciare la prima squadra, ma forse io avrei accettato il ruolo di scout per i giovani perché poteva essere una buona carta da giocarsi per far vedere il proprio talento”.