Orlando: “Da Vlahovic mi aspetto una prestazione da Dio. La Fiorentina vale un posto in Europa”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Radio Toscana a poche ore dalla partita contro il Venezia.

Queste le sue parole: “Per la squadra di Italiano oggi è una grande opportunità, continuo a pensare che la Viola valga una posizione in classifica dal quinto al settimo posto. Da un punto di vista tecnico, la Fiorentina terrà in mano il pallino del gioco e il Venezia proverà a fare male ripartendo in contropiede. Vlahovic? Mi aspetto una prestazione monstre, da Dio. Bisogna buttarsi alle spalle le voci delle ultime settimane e pensare al bene della squadra: condivido in toto le parole di Italiano su di lui”.