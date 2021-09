Orlando: “Dopo la beffa Chiesa, perdere Vlahovic senza monetizzare sarebbe una brutta tegola per Commisso”

L’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato così a TMW Radio a proposito della vicenda che tiene banco da ieri in casa Fiorentina, ovvero il braccio di ferro tra Commisso e Vlahovic per il mancato rinnovo del serbo:

“Al presidente gigliato gli girano parecchio. Vlahovic è un campione e perderlo senza monetizzare sarebbe una brutta tegola. Ha venduto Chiesa a 50 milioni, ora vale il doppio e un’altra beffa non vuole subirla. Forse il giocatore ha già un altro accordo e questo rimpallo fa capire che non sarà facile. Dall’altra parte che fai, tieni fermo il tuo giocatore più forte? Questa situazione può destabilizzare un gruppo che ora sta andando forte. Sicuramente può creare turbamenti. I tifosi non accettano certe dinamiche, pensando anche che possa andare alla Juventus. Il tifoso sarà sempre dalla parte del presidente. Non è corretto però scaricare poi le colpe tutte al ragazzo, perché la tifoseria poi può riversare tutto addosso al giocatore”.