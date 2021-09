Orlando: “Evidenti i meriti di Italiano nella Fiorentina. Dopo tanto Maalox, se buttiamo giù un po’ di vino buono non ci dispiace”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato così a Radio Toscana: “C’è da fare i complimenti a tutti, a cominciare dall’allenatore: è evidente che il merito sia suo. La Fiorentina sta giocando bene e potenzialmente in questa stagione può essere la squadra che darà del filo da torcere a tutti. Ci sono ancora dei problemini da risolvere, ma la Viola può regalare delle belle soddisfazioni. Dopo tanto Maalox, se buttiamo giù un po’ di vino buono non ci dispiace. E’ giusto sognare in grande: a Genova la Fiorentina fare tre punti per continuare ad alimentare l’entusiasmo”.

Orlando fa poi un’analisi sul campionato: “Vedo molto bene il Milan, ieri contro la Lazio mi ha sorpreso in positivo. La Juventus l’ho vista male, mi è parsa una squadra normale”.