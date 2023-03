Orlando: “Inter in crisi, contro la Fiorentina sarà dura. Cabral? Ho sempre creduto in lui”

L’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio della partita di domani contro l’Inter: “Le soste a volte fanno miracoli, ma i nerazzurri li ho visti veramente male ultimamente. Contro una Fiorentina che gioca a calcio brillantemente, sarà dura per la squadra di Inzaghi, scarica fisicamente e priva di idee. I viola sono senz’altro il peggior avversario da incontrare in questo momento, oltretutto hanno un Cabral in grande forma. Ho sempre creduto nel brasiliano, era lui il vero centravanti e l’ha dimostrato ritagliandosi un posto da titolare”.