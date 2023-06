Orlando: “Italiano era la mossa che voleva fare De Laurentiis, poi non so cosa sia successo. Vlahovic? La Juventus può farne a meno”

Chiamato a commentare le ultime notizie a TMW Radio, l’ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando si è espresso sulla scelta del Napoli di puntare su Rudi Garcia e poi sul futuro di Vlahovic e di Chiesa alla Juventus.

Sulla scelta di Aurelio De Lurentis ha così dichiarato: “Pensavo arrivasse Italiano, era quella la mossa che voleva fare il presidente, poi non so cosa sia successo.”

Riguardo i due giovani ex viola, ora bianconeri, ha invece detto: “C’è qualcosa che non va tra i giocatori importanti e l’allenatore. Vlahovic non è indispensabile alla Juventus, non vedo perché invece il club bianconero debba lasciarsi scappare Chiesa. Io comunque ripartirei con un allenatore e un progetto nuovi”.