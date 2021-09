Orlando: “Italiano ha fatto diventare la Fiorentina una squadra che può far sognare i tifosi. Odriozola ‘fa le buche'”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato della vittoria della squadra di Italiano contro l’Udinese a Radio Toscana.

Ecco le sue dichiarazioni: “Odriozola ‘fa le buche’, è un giocatore moderno che serviva a questa Fiorentina. E’ stata una partita sporca e difficilissima da portare a casa, queste sono le gare che ti fanno diventare grande: nella passata stagioni, per vari motivi, la Viola non avrebbe vinto. Italiano è entrato nella testa dei giocatori, ha il gruppo in mano: ha fatto un lavoro fantastico a livello mentale. Una Fiorentina sulla carta normale lui l’ha fatta diventare una squadra che può far sognare i tifosi. Napoli? Da un punto di vista tattico credo che sia più difficile rispetto all’Inter“.