Orlando: “Italiano ha impartito una lezione tattica a Pioli. Vlahovic? Alla Fiorentina era sopravvalutato”

L’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha commentato così a TMW Radio la vittoria dei viola contro il Milan: “E’ stata una leziona tattica di Italiano a Pioli. Ha bloccato Tonali e Bennacer, costringendo i difensori alla costruzione che evidentemente non è una loro prerogativa. De Ketelaere lo assolvo perché per uno come lui è difficile giocatore sui lanci lunghi. Tomori invece sull’azione del rigore sbaglia completamente l’anticipo e commette un errore evidente”.

E poi su Vlahovic ha aggiunto: “Ha ancora molto da imparare tecnicamente, spesso è impreciso e poi in questo momento, al di là dei problemi di testa, non c’è proprio fisicamente. Quando giocava nella Fiorentina mi è sembra sembrato un po’ sopravvalutato”.