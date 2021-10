Orlando: “Kokorin sembra tutto tranne che un giocatore di calcio. Faccio un solo appunto ad Italiano”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha commentato a Radio Toscana la partita contro il Napoli: “Fino al 2-1, la Fiorentina era in partita e dava la sensazione di poter far male al Napoli. Nel primo tempo, la squadra non mi è assolutamente dispiaciuta. L’unico appunto ad Italiano, se posso farlo, è stato giocare contro il Napoli con una difesa così alta, scegliendo di giocarsi l’uno contro uno con giocatore rapido come Osimhen. Se vuoi fare un gioco del genere, bisogna mettere dei giocatori abili nella fase di interdizione”.

Continua così Orlando: “Vlahovic? Più che il tempo passa e più sarà un problema. Ieri ha giocato contro un fenomeno di nome Koulibaly: di queste partite ce ne saranno ancora. Il tifoso deve accettare questa situazione, altrimenti tutti i lunedì saremmo a parlare di queste cose. Dobbiamo essere contenti che la Fiorentina sia quinta: stiamo giocando bene e facendo divertire il pubblico. Per me si può puntare al sesto-settimo posto. Kokorin? Sembra tutto tranne che un giocatore di calcio”.