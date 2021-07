Orlando: “La Fiorentina è incompleta: Italiano si aspetta qualcosa. Servono due-tre giocatori di livello”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, è intervenuto a Radio Toscana: “Maleh ha qualità, mi piace. Deve ancora crescere, ma ci sono tutti i presupposti per fare bene. Non condivido il paragone con l’Orlando giocatore: ero un giocatore diverso da lui. Mercato? Per i movimenti importanti penso ci sia da aspettare ancora due settimane: cominceranno le grandi squadre e poi tutte dietro a cascata”.

Continua così Orlando: “Italiano? Segue il credo degli allenatori emergenti: tanto possesso palla e pressing alto. La sua Fiorentina sta cercando di trovare i meccanismi giusti. Del mercato parla poco, ma è ovvio che si aspetta qualcosa: in questo momento, la Viola è una squadra incompleta. Dopo due anni di gestione Commisso, mi aspettavo che il progetto Fiorentina fosse più avanti. C’è stato poco feeling tra la proprietà e i dirigenti: siamo un po’ indietro, ma c’è la possibilità di migliorare in futuro. La base della rosa è buona, ma almeno due-tre giocatori di livello devono arrivare”.