Orlando: “La Fiorentina è sulla strada giusta, ma la questione Vlahovic andava gestita meglio. Vi spiego”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Radio Toscana: “Paragone con il Milan? Prima di arrivare a questo punto, ci ha impiegato tanto tempo buttando via soldi e stagioni. Acquistano bene, non sperperano: i rossoneri possono tornare quella squadra che conoscevamo. La Fiorentina quest’anno ha fatto un grosso salto di qualità: al di là del problema Vlahovic, mi sembra che siamo sulla strada giusta. La gestione del serbo andava gestita meglio, bisognava discuterne nello spogliatoio e in pubblico”.

Continua così Orlando: “Se la Fiorentina vuole arrivare ad essere appetibile per i giocatori, bisogna alzare l’asticella stagione dopo stagione. E arrivare in Europa il primo possibile: non escludo che possa succedere anche in questa stagione, se una delle sette big dovesse crollare”.