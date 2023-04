Orlando: “La Fiorentina ora domina sempre, chi ci gioca contro rischia veramente di fare una brutta figura”

A TMW Radio ha parlato l’ex Fiorentina Massimo Orlando per intervenire sulla situazione in casa viola a due giorni dalla partita contro la Cremonese: “La squadra di Italiano domina sempre ora, gioca bene e ha ritrovato giocatori importanti, Chi incontra la Fiorentina ora rischia di fare brutta figura veramente. Ha una classifica sbagliata rispetto a quello che ha dimostrato nell’ultimo periodo”.

E sulle possibili avversarie in Coppa Italia: “Questo trofeo per la Juventus è l’ultimo degli obiettivi ma è sempre un derby d’Italia. Perdere contro la Juve sarebbe un’altra brutta botta per l’Inter. L’ho vista male, non ha idee di gioco e giù fisicamente. Vedo favorita la Juventus“.