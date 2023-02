Orlando: “La Fiorentina ormai ha mollato il campionato per puntare sulle coppe. Domenica penso che la Juventus possa vincere”

Il doppio ex di Juventus–Fiorentina ha parlato a TMW Radio in vista della partita di domenica: “Mi sembra che i viola abbiano mollato in campionato, oltretutto giovedì hanno la Conference e non sarà una partita semplice. Juve–Fiorentina è sempre una sfida molto sentita, ma la testa della squadra di Italiano è alla coppa e quindi penso che domenica i bianconeri possano avere la meglio”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina spesso e volentieri si perde, è una squadra che dà sempre l’impressione di poter essere pericolosa ma è fortemente discontinua. Ha capito che in campionato non riesce a prendere il giusto ritmo, mentre in Conference è ancora in corsa e in Coppa Italia ha un’opportunità clamorosa”.