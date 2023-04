Orlando: “Non so come abbia fatto il Basilea a eliminare il Nizza, non uscivano dalla loro area. La Fiorentina è superiore”

L’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a Radio Sportiva del momento della squadra viola: “La stagione finora è stata ottima. Il Basilea non so come abbia fatto a eliminare il Nizza, ho visto la partita e a un certo punto facevano fatica a uscire dall’area di rigore. Certo nel calcio tutto può succedere, ma la Fiorentina è superiore”.

E poi: “Quello in Conference è stato un cammino complicato, partito contro una grande avversaria come il Twente e poi andato in crescendo. Lo stesso Braga era una squadra di valore ma ha sbagliato l’approccio, mentre contro Sivasspor e Lech Poznan la Fiorentina partiva favorita e i risultati si sono visti”.