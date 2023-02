Orlando: “Non vedo come la Fiorentina possa non arrivare in finale di Coppa Italia. E lì vorrei la Juventus”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando è intervenuto a Radio Toscana per parlare della stagione della squadra viola, con un particolare riferimento alla Coppa Italia: “Non vedo come la Fiorentina possa non arrivare in finale. La Cremonese, nei 180 minuti, non ha le risorse per battere la Viola. Chi vorrei in finale? La Juventus“.

E aggiunge: “Le coppe, da questo punto di vista, sono una fortuna perché danno un’altra faccia a una stagione dalla quale ci aspettavamo di più. Credo che la Fiorentina vada criticata in questo senso. Italiano? Incidono anche i suoi errori, nella stessa misura in cui sono stati esaltati i suoi meriti nella scorsa annata”.