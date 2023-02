Orlando: “Quello che ha fatto Barone è scandaloso. La Fiorentina sta sbagliando gli acquisti”

L’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio, intervenendo anche sullo scontro tra il direttore generale della società viola Joe Barone e un tifoso viola presente fuori dal Franchi nel post partita contro la gara con l’Empoli. Queste le sue parole: “Scandaloso quello che ha fatto Barone, se un tifoso ti fa un richiamo poteva rispondere in altro modo. Il mercato lo fanno diverse persone alla Fiorentina e stanno sbagliando gli acquisti. Vuol dire che non hai le persone giuste, oppure non ascolti le persone. Credo che più che un problema di scouting è che certe persone credono di essere dei bravi dirigenti e fanno con la testa loro.

Ed ecco i risultati. Ora però la Fiorentina ha due grandi chance in Europa, nonostante un’annata così in campionato. La società ha detto che poteva ambire alla Champions, ma per me non valeva già prima quella posizione. L’errore di Italiano è stato che ha cambiato mille volte la squadra. Lui ha cambiato in continuazione, soprattutto davanti e sugli esterni, non trovando mai la quadra. Rimane poi il fatto che dopo Vlahovic non ha trovato il bomber giusto”.