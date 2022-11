Orlando: “Vlahovic è in difficoltà ormai da tempo. Non sa fare più neanche gli stop più semplici”

L’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato così a TMW Radio dell’ex attaccante viola Dusan Vlahovic: “Da tanto tempo ormai appare in difficoltà. Alla Juventus, nelle ultime partite, sbagliava addirittura degli stop molto semplice. Sono cose che da uno come lui non ti aspetti. Probabilmente è un giocatore che va coccolato e stimolato ogni giorno, altrimenti va in difficoltà”.