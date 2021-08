Orlando: “Vlahovic è un tesoro nelle casse della Fiorentina, varrà cento milioni. Vedo la Juventus in difficoltà”

L’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a Radio Toscana: “Commisso è stato bravissimo a trattenere Vlahovic, è un vero tesoro che i viola hanno in casa perché il prossimo anno questo ragazzo può valere 100 milioni. Pulgar? Contro il Torino forse è stato il migliore in campo, ha fatto una grande partita dimostrando di poter giocare anche insieme a Torreira. Ricordiamoci che la Fiorentina ha solo campionato e Coppa Italia, quindi ci sono davvero tante risorse a disposizione di Italiano“.

E poi ha aggiunto: “Altre squadre? Vedo la Juve in difficoltà, lo stesso Allegri mi sembra abbia fatto scelte discutibili contro l’Empoli. Per il resto l’Inter è ancora favorita e il Milan sta crescendo, mi fa molta paura la Roma che ha una buona squadra e Mourinho in panchina”.