Orrico: “Iachini ha dato la scossa giusta a Firenze e ha risparmiato fatiche a Chiesa. Siamo tutti spettatori del Castrovilli show”

L’ex allenatore di Inter, Lucchese e Carrarese, e opinionista televisivo, Corrado Orrico, su Il Tirreno ha scritto anche sulla Fiorentina, reduce da una bella vittoria conquistata a Napoli: “Chi invece un po’ di qualità pare averla ritrovata in casa è la Fiorentina, che ha reagito al meglio al cambio di allenatore: da un avvicendamento in panchina arriva sempre una frustrata al gruppo. In più, in questo caso si è trattato di un cambio autentico: Montella e Iachini hanno due personalità agli antipodi. Il temperamento del neo tecnico ha dato la scossa giusta a Firenze, e la Viola nell’ultima settimana ha reso al meglio delle proprie possibilità. Sono bastati pochi aggiustamenti per avere i primi risultati. Uno su tutti, lo spostamento di Chiesa 20 metri più avanti, che gli risparmia fatiche in mezzo al campo e lo ripropone brillante sotto porta. In più, siamo tutti spettatori della crescita del talento cristallino di Castrovilli, “tuttocampista” che ha tecnica, dinamismo, velocità e dribbling. Al San Paolo c’è stata come una sorta di “passaggio di testimone”, in ottica nazionale, tra lui e un altro giovane talento come Zaniolo, proprio pochi giorni dopo il suo brutto infortunio”.