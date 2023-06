Orrico: “La Fiorentina ha perso le finali perché non ha fuoriclasse, due mezzi attaccanti non fanno un centravanti. Fase difensiva fuori da ogni logica, Italiano se la faccia spiegare da Sarri”

L’ex allenatore di Inter e Lucchese, Corrado Orrico, ha concesso un’intervista a Il Tirreno, nel corso della quale ha anche parlato delle due finali perse dalla Fiorentina.

Analizzandone le cause ha detto che la squadra viola è uscita sconfitta perché “non ha i fuoriclasse, meno che mai là davanti. Due mezzi attaccanti non fanno un centravanti. A questo si è aggiunta una fase difensiva fuori da ogni logica. Italiano è bravo, ma dovrebbe fare una cosa: dovrebbe chiamare Sarri, chiedergli dov’è in vacanza, e raggiungerlo per un paio di settimane. E farsi spiegare da lui l’organizzazione difensiva”.

Poi ha aggiunto: “Ho visto perdere delle partite alla Fiorentina perché in vantaggio andava alla ricerca del raddoppio. Come filosofia ci può anche stare, ma devi farlo con criterio, non in modo sconsiderato”.