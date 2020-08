Orrico: “Piatek o Milik per la Fiorentina? Sono brutti a vedersi e hanno articolazioni acerbe. Non convincono”

Piatek o Milik per la Fiorentina? Sono due nomi che non convincono l’ex allenatore di Inter, Lucchese e Carrarese, Corrado Orrico. Intervistato da Tuttomercatoweb, ha dichiarato in proposito: “Non sono grandi attaccanti ma buoni giocatori. Sono anche brutti a vedersi, hanno articolazioni acerbe, non convincono”. Parole singolari utilizzate ma che fanno capire pienamente il suo pensiero.

0 0 vote Article Rating