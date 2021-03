Orrico: “Prandelli? Altro che letterina, avrebbe fatto meglio ad andarsene in silenzio. Non è emersa la verità”

Le dimissioni di Prandelli hanno fatto scalpore un po’ in tutta Italia e di questo si è occupato anche l’ex allenatore Corrado Orrico, parlando al Tg Rai della Toscana: “Anziché fare letterina di saluti era meglio se se ne andava in silenzio, perché la gente poi dopo le riflessioni le fa. E per un allenatore lasciare è una resa. Quando capisci che la squadra non ti segue, tanto vale andarsene. La scelta di Prandelli, al di fuori delle sue dichiarazioni un tantino forzate perché non è emersa la verità, credo che sia dovuta alla delusione di non essere riuscito a far giocare la squadra in continuità secondo le sue idee”.