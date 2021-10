Orrico: “Vlahovic è stato fatto diventare grande troppo presto. Italiano come Zeman? No, piuttosto è simile a Juric”

L’ex allenatore di Inter e Lucchese, Corrado Orrico, intervistato da TMW, ha parlato così dei temi legati all’orbita Fiorentina:

“Vlahovic è stato fatto diventare grande troppo presto. Tutti dovevano agire in termini di moderarne le esigenze economiche, ed è difficile, ma l’hanno fatto campione troppo velocemente. E’ forte e non ci sono dubbi, ma da lì ad essere un fuoriclasse il passo è lungo. Gli hanno buttato addosso ogni responsabilità e i grandi elogi non li regge ancora. Ha irritato anche il presidente. Qui si parla di svariati milioni per tanti anni, un riconoscimento tangibile del presidente, e il fatto che lui tentenni o rinvii è un aspetto a cui occorre prestare attenzione. Quando un giovane come lui attraversa il guado delle tensioni dell’ambiente, il rischio è che a volte non le superi. Lui ha un carattere di ferro quando gioca e non credo che queste cose lo travolgano, ma ne rallentano la maturazione per diventare fuoriclasse”.

Poi sugli allenatori di Fiorentina e Napoli, match in programma domenica, Orrico ha aggiunto: “Sono due modi diversi di affrontare il mestiere: da un lato un’inclinazione verso la parte dell’agonismo, del dinamismo e dall’altro la ricerca quasi filosofica di una geometria continua. Guardando il Napoli sembra di leggere un libro di Euclide. Italiano invece sta sviluppando qualcosa non di poco conto. Il Liverpool è molto simile nel modo di giocare alle squadre di Italiano”.

Italiano come Zeman? “Non c’entra niente con lui, se si vuol paragonare a qualcuno mi pare sia simile a Juric, hanno una visione simile”.