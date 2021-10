“Orsato arrogante, ha deciso il destino della partita tra Roma e Juventus fischiando un rigore che non si doveva dare”

Dure accuse a Daniele Orsato, arbitro che in passato ha fatto discutere anche i tifosi della Fiorentina, sono arrivate dal giornalista Giancarlo Dotto a TMW Radio: “Orsato è stato sbalorditivo, ha avuto una velocità degna di Marcell Jacobs nel precipitarsi a fermare un’azione che poteva terminare in gol”, ha detto riferendosi al rigore dato alla Roma contro la Juventus.

E poi ha aggiunto: “Veretout già sapeva che avrebbe interrotto la serie positiva dei rigori. Forse Mourinho doveva capirlo e far calciare Abraham. Orsato ha sbagliato anche nella spiegazione data a Cristante, è stata assurda e arrogante. Quel calcio di rigore non si doveva dare, si doveva chiudere l’azione e poi concederlo se non fosse arrivato il gol. Orsato ha voluto fermare il tempo e decidere il destino della partita. Se fossi tifoso della Juventus non sarei così felice di questa vittoria”.