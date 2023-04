Orsi: “Fiorentina, non fare come nel ritorno contro il Braga: guai a sbagliare l’approccio stasera. Il Lech Poznan è inferiore ma in Europa…”

L’ex calciatore, oggi opinionista televisivo, Fernando Orsi ha parlato a Radio Sportiva della sfida di questa sera tra Fiorentina e Lech Poznan, ricordando un’altra gara di ritorno che la squadra di Italiano non aveva indovinato per quanto riguarda l’atteggiamento. Sentite cosa ne pensa Orsi del match odierno di Conference League:

“Spero che la Fiorentina non sbagli l’approccio come contro il Braga al ritorno, quando subì due reti in poco tempo e prese paura. Questa volta mi aspetto una squadra più concentrata perché è vero che il Lech Poznan è inferiore ai portoghesi ma nelle competizioni europee non si può mai sapere“.