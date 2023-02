Orsi: “Il primo anno è sempre più facile stupire, poi iniziano a conoscerti. La Fiorentina ha una vera occasione in Coppa Italia”

L’ex calciatore Nando Orsi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione legata ai portieri in casa Fiorentina e anche per parlare della stagione della squadra di Vincenzo Italiano:

E sulla squadra in generale: “L’ultima partita bella della Fiorentina in Serie A è stata quella contro la Lazio. Li giocò veramente ad alti ritmi, poi non l’ha più fatto. Invece in Europa gioca in modo aggressivo Il primo anno è più facile stupire, perché non ti conoscono. In Coppa Italia però ha un’occasione incredibile. In prossimità delle partite importanti la Fiorentina potrebbe fare dei calcoli”.