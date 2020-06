Sentite Orsi: “Il rigore per la Lazio contro la Fiorentina ci poteva stare”

Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, è intervenuto a Radio Radio per dire la sua sulla partita dell’Olimpico tra i biancocelesti e la Fiorentina e, in particolare, sul calcio di rigore concesso ai padroni di casa dall’arbitro Fabbri per il contatto tra Dragowski e Caicedo: “Contro la Fiorentina la Lazio forse non avrebbe meritato la vittoria. Può darsi che alcune decisioni dell’arbitro abbiano indirizzato la gara in un certo modo. Il rigore che ha fischiato tuttavia penso che ci poteva stare. Il VAR non è intervenuto perché non c’è stato un evidente errore”.

