Orsi: “Il Var non è intervenuto sul rigore per la Lazio perché non c’è un evidente errore. L’arbitro non ha deciso la partita, fatevene una ragione”

Nel corso della sua carriera di calciatore, Fernando Orsi è stato a lungo portiere della Lazio. Forse questo suo attaccamento ai colori biancocelesti non lo rende lucidissimo nel commentare quello che è accaduto con la Fiorentina sabato scorso: “Contro i viola, la Lazio, forse, non ha meritato la vittoria – ha detto a Radio Radio – ma l’arbitro non ha deciso la partita. Fatevene una ragione. Ha fischiato un rigore che ci poteva stare e il VAR non è intervenuto perché non c’è stato un evidente errore”.

