Orsi: “La Fiorentina può andare molto avanti in Conference. Per Sirigu sarà strano tornare tra i pali”

L’ex portiere e commentatore di Sky Sport Fernando Orsi ha parlato a tuttomercatoweb.com della partita che aspetta la Fiorentina questa sera all’Artemio Franchi contro il Braga. Queste le sue parole: “Sarà una partita assolutamente influenzata dal risultato dell’andata, però è ovvio che non va mai abbassata la guardia. Il risultato è in ghiaccio, ma questo si deve fare. Per la Fiorentina è giusto scendere in campo con la stessa concentrazione di Braga perché in campo internazionale c’è comunque tanta visibilità. La Fiorentina deve confermarsi. Io sono molto contrario alle rotazioni eccessive, anche se il risultato sembra ormai scontato. La partita va messa in ghiaccio fino al 65′, poi dopo faccio i cambi. La Fiorentina può andare molto avanti in questa competizione”

Sirigu? Soprattutto per lui che ha sempre giocato sarà un po’ strano, potrebbe essere un po’ emozionato a tornare in campo, ma supererà tutto tranquillamente, ha esperienza. Sostanzialmente gli cambia poco, diverso sarebbe stato se in porta ci fosse andato un giovane alla prima in Coppa. Non avrà problemi”.