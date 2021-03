Orsi: “La gomitata di Mancini a Ribery era più di arancione rinforzato. Col Parma sarà l’ultima spiaggia”

L’ex portiere Fernando Orsi con un passato anche nel Parma, oggi commentatore Sky, ha parlato ai microfoni di Lady Radio della partita tra i ducali e la Fiorentina e non solo. Il suo commento infatti è partito analizzando un episodio che ha fatto molto parlare della scorsa partita contro la Roma, ovvero quello della gomitata di Mancini a Ribery, punita con la semplice ammonizione:

“In questo momento storico è un fallo molto evidente, non è nemmeno da arancione rinforzato, ma qualcosa di più… Il VAR non è una macchina però, è semplicemente un altro arbitro. Ogni domenica capita qualcosa che fa discutere, ma qui a Roma si dice che “a chi tocca non s’ingrugna”, e stavolta è toccato alla Fiorentina. I viola ogni volta escono dal campo con qualche piccolo elogio ma pochi punti: ne servono di più, e meno applausi. C’è bisogno di entrare nella mentalità della zona retrocessione, perché la Fiorentina ci è dentro in pieno al pari di altre squadre gloriose come Torino e Cagliari. Sono arrabbiato perché credo che la città meriti una squadra che lotti per la Champions League, la storia lo impone”. Il Parma invece è proprio all’ultima spiaggia, e sarà una partita d’altri tempi tra due squadre che dovranno superarsi per non sprofondare”.