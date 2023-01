Orsi: “La Lazio sta volando sulle ali dell’entusiasmo, una formazione tirata su con spese irrisorie. Italiano? Non è certo esente da colpe, la sua non è più la squadra di un anno fa”

Nando Orsi, ex giocatore biancoceleste, ha presentato a Radio Bruno la prossima sfida della Fiorentina che domenica scenderà in campo all’Olimpico contro la Lazio di Sarri:

“C’è grande entusiasmo in casa Lazio, la Fiorentina stia molto attenta. Il club di Lotito ha spostato anche in avanti gli obiettivi stagionali, viste le difficoltà delle squadre del nord. L’intero undici di Sarri ha avuto costi irrisori, poi ci ci sono stati anche acquisti sbagliati, ma basti pensare che Immobile è venuto a costare solo 8 milioni“.

E sulla squadra di Italiano: “Sicuramente non è più la stessa dell’anno scorso. Alcuni calciatori sono cambiati, c’è stato qualche infortunio di troppo e l’allenatore non è esente da colpe. Vedo difficoltà anche sul piano mentale e non so se riusciranno a prendere il via andando avanti in questo modo“.