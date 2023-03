Orsi: “Risultato stretto, ma almeno la Fiorentina è obbligata a rimanere concentrata. Italiano è cresciuto: i bravi allenatori sanno prendere contromisure”

Vista la vittoria della Fiorentina contro il Sivasspor, l’ex calciatore e allenatore Fernando Orsi ha parlato a Lady Radio per commentare la partita: “Il livello dell’avversario è basso, senza dubbi, ma il ritorno non sarà una passeggiata di salute. Rimane il rimpianto di non aver segnato più gol, perché bastava più cattiveria. Ci vedo, però anche un lato positivo: un risultato così stretto obbliga la Fiorentina ad avere concentrazione massima in Turchia“.

Sul momento della squadra viola: “Rimane un periodo positivo, l’importante è non perdersi proprio in errori di concentrazione. Italiano? Lo vedo cresciuto ed è importantissimo questo fattore. Nella prima stagione la sua Fiorentina era sconosciuta, poi gli avversari hanno preso le misure. Adesso ho visto cambiamenti, che fanno parte del suo percorso di crescita: si vede che sta migliorando anche il tecnico. I bravi allenatori hanno anche la qualità di prendere contromisure“.