Orsi: “Sirigu non toglierà il posto a Terracciano, ma nella testa gli è passata l’idea di…”

Sirigu e Gollini hanno già cominciato a fare la conoscenza delle loro nuove realtà. Il primo è stato annunciato ieri dalla Fiorentina e contestualmente il Napoli ha ufficializzato l’arrivo del secondo.

Lo scambio di estremi difensori è stato valutato dall’ex portiere di Lazio e Parma, Nando Orsi, che a La Nazione ha detto: “Entrambi avranno nuovi stimoli. Non credo che Sirigu possa togliere il posto a Terracciano, Ma se ha lasciato Napoli vuol dire che nella testa gli è passata l’idea di poter giocare qualche partita, magari nelle due coppe dove ancora impegnata la Fiorentina“.

Poi Orsi ha aggiunto sempre su Sirigu: “È un ragazzo che può essere utilissimo non solo in campo ma anche dentro lo spogliatoio visto che ha tanta esperienza. Può essere un punto di riferimento per i giovani”.