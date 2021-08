Orsolini e la Fiorentina sono tornati distanti come non succedeva da tempo. Ma oggi…

La Fiorentina ha provato a sedersi al tavolo del Bologna, per Riccardo Orsolini.

Su La Nazione di stamani si legge che, dopo le sensazioni positive di domenica sera, l’operazione per l’attaccante esterno rossoblu è apparsa ieri molto meno in discesa.

Forse siamo davanti alla più classica delle mosse per tenere il prezzo alto, forse un concreto ripensamento della società felsinea e di Mihajlovic, fatto sta che i viola e Orsolini sono tornati distanti come non era da tempo.

Tutto però potrebbe tornare in discussione quest’oggi perché non c’è stata di certo una rottura tra le parti.