Orsolini: “Il Bologna non ha ritenuto congrua l’offerta della Fiorentina per me. Ma io non ho mai chiesto la cessione…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Riccardo Orsolini, calciatore che è stato a lungo nel mirino viola, è tornato a parlare di mercato.

“Mai chiesto la cessione e non ho mai pensato di andare via – ha affermato Orsolini – lo posso garantire. Chiedetelo a chi vi pare. So che in società sono arrivate anche offerte importanti. Ma hanno ritenuto che non fossero congrue. Quali offerte? Torino, Lazio, Fiorentina. Se avessi chiesto la cessione, se avessi espresso questa volontà, la società sicuramente non mi avrebbe trattenuto”.